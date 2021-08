La finale de l'Euro 2020 se transforme en foyer: des MILLIERS de cas de covid-19 ont été détectés

Des milliers de personnes ont été infectées par le coronavirus lors de la finale de l'Euro 2020 à Londres, selon les chiffres publiés vendredi par l'agence publique de santé anglaise (Public Health England).

Près de 2.300 spectateurs des dizaines de milliers de supporters qui se trouvaient dans les tribunes ou autour du stade Wembley pour les demi-finales et finales les 7 et 11 juillet derniers auraient été très contagieux, tandis que plus de 3.400 personnes auraient été contaminées.

Afin de pouvoir entrer dans le stade, les supporters devaient pourtant montrer patte blanche à l'aide d'un test négatif au Covid-19 ou du passeport vaccinal. La situation a toutefois dégénéré lors de la grande finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre, des milliers de supporters - qui ne disposaient pas de ticket - se sont introduits de force dans le stade.

Plusieurs affrontements violents ont par ailleurs éclaté. Le gouvernement britannique s'était retrouvé sous le feu des critiques pour avoir autorisé 60.000 spectateurs à entrer dans le stade alors que le pays faisait face à une flambée de cas d'infections par le coronavirus.