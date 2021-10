Scène regrettable à Feyenoord: des supporters agressent une délégation de l'Union Berlin avant un match de Conference League

Des représentants du club de l'Union Berlin, parmi lesquels des membres du conseil d'administration, ont été agressés mercredi soir par des hooligans dans un restaurant à Rotterdam, a déploré jeudi le club de Feyenoord.

L'incident a eu lieu la veille du match entre le club berlinois et Feyenoord en Ligue Europa Conférence. Des "dizaines de personnes" ont bombardé la délégation berlinoise avec des chaises et des verres, a confirmé à l'AFP une porte-parole de la police de la ville portuaire.



Une femme de la délégation allemande a été légèrement blessée à la tête et a dû être transportée à l'hôpital, d'où elle est sortie depuis, a précisé la police. Un des auteurs, un homme de 25 ans originaire de Rotterdam, a été arrêté.



D'après les médias néerlandais, le président de l'Union Berlin Dirk Zingler faisait partie du groupe de 25 personnes qui a été attaqué. Feyenoord a dans un communiqué présenté des excuses et dénoncé "un événement totalement répréhensible" dont les auteurs doivent être "retrouvés et punis". "Merci pour ces mots clairs, Feyenoord", a répondu l'Union Berlin sur Twitter, en partageant le communiqué.