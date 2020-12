Des tribunes à la présidence: l'histoire incroyable d'un supporter brésilien (photo)

Le journal brésilien O Globo relate la magnifique histoire de Tiago Rech. Ce supporter invétéré de Santa Cruz fait le buzz sur le web depuis la victoire du club brésilien dans un championnat d'état, synonyme de qualification historique, la première, pour la Coupe du Brésil.

Et pour cause: Tiago Rech était devenu président du club en 2014 par un étonnant concours de circonstance. En 2012, il était le seul fan de Santa Cruz présent lors d'un match contre le Gremio, perdu 4-1 à l'époque. Il avait, deux ans plus tard, intégré la structure en tant qu'attaché de presse. Il avait alors, avec audace, présenté un projet au club et à sa direction.

"J'ai convaincu des conseillers de leur proposer une idée qui consisté à jouer la "Copinha", qui concernait de plus petits clubs, pendant un semestre", raconte Tiago Rech dans le journal. "Ils m'ont alors demandé si je voulais devenir le président et j'ai accepté", précise-t-il ensuite.

Depuis lors, Santa Cruz a progressé et va disputer, donc, sa première Coupe du Brésil. Une histoire hallucinante !