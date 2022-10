Deux buts en finale et un titre de champion: les magnifiques adieux de Luis Suarez au Nacional (vidéos)

Le Nacional a remporté le championnat uruguayen de football, porté par sa superstar et idole locale, Luis Suarez. Ce dernier a inscrit un doublé face à Liverpool, lors d'une finale remportée 1-4, alors qu'il s'agissait du dernier match de Suarez avec son club, lui qui va maintenant se concentrer sur la Coupe du Monde et sur un possible retour en Europe l'hiver prochain.

Après la rencontre, l'ancien joueur du Barça et de Liverpool a célébré comme il se devait, avec ses équipiers et les supporters, de quoi mettre fin à un retour de quelques mois qui a particulièrement bien tourné.