La vidéo du joueur de West Ham Kurt Zouma a fait le tour du monde cette semaine. On y voit le défenseur français shooter et donner des baffes à son chat.

La vidéo a choqué de très nombreuses personnes et les foudres d'internet se sont abattues sur l'ancien joueur de Chelsea. En plus d'une vague d'indignation à son égard, Kurt Zouma s'est vu infliger une amende de 300.000 euros par son club, ses chats lui ont été retiré et son contrat de sponsoring avec Adidas a été rompu.

Ça n'est pas tout, deux combattants de l'UFC, la célèbre ligue de MMA, ont déclaré qu'ils voulaient donner une correction au joueur. Jan Blachowicz et Muhammad Mokaev ont posté des messages afin de proposer un combat.

"Si tu es un dur, mother fucker, essaye de me frapper. Quelle merde. Aucune tolérance pour la cruauté animale", a écrit le Polonais de 38 ans.

Zouma ne sera pas écarté pour le match de championnat d'Angleterre dimanche contre Leicester, a annoncé vendredi son entraîneur David Moyes. "Oui, il est disponible pour jouer contre Leicester", a déclaré le technicien, qui avait déjà été critiqué pour avoir titularisé Zouma contre Watford mardi, quelques heures après la diffusion de la video. "Il y a différents points de vue et opinions sur le fait qu'il soit disponible. En tant que club, nous avons pris cette décision et je m'y tiens", a réaffirmé vendredi Moyes.

"J’adorerais lui donner une claque pour qu’il ait l’air innocent devant moi, comme le chat", a pour sa part déclaré Muhammad Mokaev.

Face à toutes ces réactions, le joueur avait déjà réagi dans un communiqué. "Je suis désolé. Je m'excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos deux chats vont bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par notre famille, il s'agissait d'un incident isolé qui n'arrivera pas de nouveau."