Une honte: deux commentateurs allemands ont été agressés par des supporters anglais lors de West Ham-Francfort

Alors qu'ils commentaient la demi-finale aller entre West Ham et Francfort en Europa League pour le compte de la radio allemande ARD, deux commentateurs, Philipp Hofmeister et Tim Brockmeier ont été agressés dans la tribune de presse alors que West Ham venait d'égaliser par l'intermédiaire de Michael Antonio.

"Mes rêves de football anglais ont été brisés", a déclaré Philipp Hofmeister en direct, alors que l'on pouvait entendre sur la radio les échauffourées derrière les deux commentateurs. D'après Bild et The Guardian, un individu se serait jeté sur les deux journalistes et aurait réussi à arracher leurs casques. Les deux comparses ont même dû changer de place à la mi-temps pour éviter tout autre problème.

"Nous allons bien"

Après le match, Philipp Hofmeister a tenu à rassurer tout le monde sur leurs états de santé. "Nous allons bien" a-t-il tweeté. "Meilleurs vœux aux supporters de West Ham qui aiment le football et qui respectent leurs adversaires".

De son côté, le club de West Ham a promis d'enquêter et de ne pas laisser ces agressions impunies. "En accord avec notre approche tolérance zéro, la personne identifiée verra ses informations personnelles transmises à la police. Une interdiction de stade indéfinie et une interdiction de déplacement avec le club lui seront adressées", a écrit le club dans un communiqué.