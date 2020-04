Deux Diables Rouges et de grands noms: voici le onze de rêve de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne s'est laissé aller au petit jeu du onze de rêve. Le milieu de terrain de Manchester City a accepté de se confier, ne pouvant opter que pour des équipiers ou ex-coéquipiers. Vu son parcours, cela donne déjà une palette plus qu'intéressante.

Au but, 'KDB' hésite. "J’ai le choix entre Courtois, Ederson et Cech. C’est compliqué mais je vais dire Cech. Il a fait une grande carrière durant 20 ans. Les deux autres gardiens de but peuvent toutefois encore l’imiter", a tranché le Diable Rouge.

Moins de doutes, en revanche, en ce qui concerne la défense: Vincent Kompany et John Terry dans l'axe, Benjamin Mendy à gauche et Kyle Walker à droite. "Même si ça m’ennuie de me priver des services de Laporte, Vertonghen et Alderweireld", précise tout de même le joueur.

Il s'offre ensuite un trio de rêve au milieu de terrain, avec Fernandinho, Frank Lampard et David Silva. Offensivement, enfin, Kevin De Bruyne opte pour le trio Eden Hazard, Raheem Sterling et Kun Agüero.

Que du beau monde dans un onze qui aurait clairement fière allure !