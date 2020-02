Deux jours après la défaite à Dortmund, Neymar et les joueurs du PSG déchaînés en soirée (vidéo)

La défaite 2-1 à Dortmund mardi lors du match aller des 1/8 de finale de la Ligue des Champions ne semble pas avoir miné le moral des joueurs du Paris Saint-Germain. L’équipe s’est retrouvée hier soir pour une grande fête en l’honneur des anniversaires de Cavani, Di Maria et Icardi. Et la soirée a été mouvementée, c’est le moins que l’on puisse dire ! Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on aperçoit Edinson Cavani, Keylor Navas et Neymar déchaînés et à torse nu sur la piste de danse.

Une vidéo qui ne fera pas que des heureux du côté des supporters parisiens, très déçus après une nouvelle déception en Ligue des Champions. Le prochain match du PSG a lieu ce dimanche à 21h contre Bordeaux.