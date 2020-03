Deux joueurs du Bayern Munich créent une fondation contre le coronavirus

Les joueurs du Bayern Munich Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont lancé la fondation 'We kick corona' avec un don d'un million d'euros aux œuvres de charité et à la bonne cause.

Goretzka et Kimmich, 25 ans tous les deux, ont publié les détails de la fondation vendredi. "Sur le terrain nous pouvons battre tout le monde", a déclaré Goretzka. "Mais nous pouvons uniquement battre le coronavirus tous ensemble."

Plus tôt dans la semaine, les joueurs de l'équipe nationale allemande avaient également offert un don de 2,5 millions d'euros dans la lutte contre le coronavirus. Ils avaient également fait appel aux dons auprès de leurs fans.