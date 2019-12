Deux penaltys oubliés ? Le Real Madrid FUSTIGE l'arbitrage après le partage face à Barcelone (photo)

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel concernant l'arbitrage d'Alejandro José Hernández, au sifflet lors du Clasico disputé hier soir à Barcelone. Les Madrilènes s'estiment lésés et affirment qu'ils auraient dû bénéficier de deux penaltys.

C'est assez rare pour le souligner: le Real Madrid a décidé de réagir officiellement, par voie de communiqué, au sujet de l'arbitrage du choc espagnol entre le FC Barcelone et le club madrilène. Un message publié sur le site du club qui fait état de deux penaltys oubliés, à chaque fois pour des fautes commises sur Raphaël Varane.

"Le joueur français aurait pu obtenir deux penaltys dans la première mi-temps, mais Hernández, l’arbitre de la rencontre, n’en a donné aucun”, peut-on lire dans ce communiqué inattendu. Le club embraye ensuite en s'interrogeant sur le non-usage du VAR sur ces deux actions. "À la 17e minute, le Madrilène est monté pour disputer un corner et a reçu un coup de Lenglet sur la cuisse droite dans la surface de réparation. Ni l’arbitre ni le VAR n’ont vu cette faute. Deux minutes plus tard, sur un autre corner, le défenseur central a été retenu par Ivan Rakitic par le maillot et a été mis à terre à l’intérieur de la surface. Mais encore une fois, ni l’arbitre ni le VAR n’ont décidé de donner penalty”, regrette le club.

Le Français avait d'ailleurs montré aux arbitres les stigmates du contact avec Lenglet, permettant de rendre visible de grosses griffes provoquées par les crampons du défenseur.

Une sortie pour le moins inhabituelle pour un club comme le Real Madrid, à la communication bien huilée et très procédurière. Preuve que ce Clasico espagnol n'a rien d'un match ordinaire...