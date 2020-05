Deuxième session d'entraînement, première tuile au Barça: Samuel Umtiti se blesse au mollet

Le défenseur central international français du FC Barcelone Samuel Umtiti (26 ans) s'est blessé au mollet de la jambe droite, un jour à peine après le retour du Barça à l'entraînement, a annoncé le club ce samedi.



"Le joueur de l'équipe première Samuel Umtiti souffre d'une lésion au mollet de la jambe droite", a indiqué le Barça dans un communiqué.



Le club n'a pas communiqué sur la durée d'indisponibilité du joueur, mais selon la presse espagnole, il devrait être absent entre deux et trois semaines.



D'après les médias, le joueur a ressenti une gêne au mollet droit ce samedi durant la deuxième séance d'entraînement du Barça depuis la réouverture des entraînements individuels après la suspension de deux mois due à l'épidémie de nouveau coronavirus, et les premiers examens ont confirmé une lésion.



Au Barça depuis 2016, Samuel Umtiti a disputé 16 matches cette saison sous le maillot blaugrana toutes compétitions confondues, mais a déjà souffert de deux blessures qui lui ont fait manquer au total dix matches entre septembre et novembre en début de saison.



Il a cependant été relancé devant son compatriote Clément Lenglet après le départ de l'ancien entraîneur Ernesto Valverde et l'arrivée de Quique Setién, mi-janvier.



Les médecins et équipes techniques des clubs espagnols s'inquiétaient du risque de blessure pour les footballeurs à la reprise des entraînements, après presque deux mois sans compétition et confinés pour endiguer la propagation du coronavirus.