Diables Rouges, attentes des supporters, leadership: les autres conséquences de la retraite de Vincent Kompany

Le départ de Vincent Kompany a de nombreux impacts. Sa retraite annonce aussi la fin d'une ère chez les Diables Rouges, tandis que les fans d'Anderlecht, eux, ne donneront aucun crédit supplémentaire à leur icône.

Anderlecht n'aura donc plus Vincent Kompany sur le terrain. L'ancien Diable Rouge va endosser le rôle d'entraîneur, après avoir annoncé son départ à la retraite. L'impact ne s'arrête cependant pas là.

Comme nous l'explique Anne Ruwet, cette décision concerne aussi les Diables Rouges, dont il est un des piliers. "Vincent, c'est une relation qui a débuté avec notre équipe nationale en 2004. Il a porté le maillot à 89 reprises, avec sans doute une déception: celle de ne jamais avoir rien gagné avec cette génération dorée dont on disait le plus grand bien", explique Anne Ruwet. "Le timing est particulier, parce que l'Euro, reporté, se jouera dans quelques mois. Ce sera sans lui. Pour Roberto Martinez, il s'agit de se priver d'un leader, c'était aussi ça son rôle. Il servait de relais du coach, il avait du caractère et du tempérament. Donc oui, c'est une déception pour Roberto Martinez d'être privé de Vincent Kompany".

Devenu légendaire à Manchester City, Vincent Kompany sera aussi attendu au tournant par les fans bruxellois. "Il a été coaché par un maître tacticien en la présence de Pep Guardiola à Manchester City. Il doit mettre cette expérience au profit d'Anderlecht et répondre aux attentes des supporters mauves, parce que je ne pense pas que s'appeler Vincent Kompany donne un bonus par rapport aux supporters, qui s'attendent à des résultats mais aussi à une manière. Il faut être digne d'être numéro un au Sporting d'Anderlecht", explique notre journaliste.

La fin d'une fameuse aventure pour Vince The Prince !