La BOMBE de Didier Deschamps: le Français aimerait voir Zidane lui succéder chez les Bleus

L'équipe de France compte encore sur Didier Deschamps. Ancien joueur, il est devenu l'un des sélectionneurs les plus importants de ces dernières années. Mais lui ne le cache pas: Zinedine Zidane serait son successeur rêvé.

Didier Deschamps et les Bleus, c'est une longue histoire d'amour. Joueur, il avait remporté le Mondial en 1998, avant d'emporter avec lui l'Euro 2000 au sein d'une génération française absolument incroyable. Dans le lot sortait toujours un joueur: Zinedine Zidane. En tant que coach, Deschamps a lui remporté la Coupe du Monde 2018.

Dans une interview accordée à RMC Sport, le sélectionneur français s'est exprimé sur son futur. Lié aux Bleus jusqu'en 2022, il ne cache pas son souhait de voir Zidane lui succéder. "Oui, je sais que cela va être repris, mais c’est la réalité. À partir du moment où il a décidé d’être entraineur et qu’il est entraineur en club, qu’il puisse boucler la boucle… Lui comme tous les anciens joueurs… Peut-être encore plus lui parce que même dans notre génération, il y avait tous les joueurs dont je faisais partie... et Zizou", a déclaré Deschamps.

Cité sur le départ au Real Madrid, Zidane peut donc compter sur le soutien de son ami. Il lui faudra cependant sans doute attendre au moins deux ans avant d'obtenir ce poste de sélectionneur français.

