Diego Forlan entame sa carrière d'entraîneur

Diego Forlan va entamer sa carrière d'entraîneur à Penarol, dans sa ville natale de Montevideo en Uruguay, a annoncé vendredi le club où il aura joué une saison.



L'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid et de la sélection uruguayenne, 40 ans, 112 sélections, 36 buts, avait terminé sa carrière de joueur dans le club hongkongais de Kitchee en 2018. Meilleur joueur et co-meilleur buteur de la Coupe du monde 2010 avec l'Uruguay, Diego Forlan a joué une saison en tant que professionnel (il y avait déjà joué un an étant enfant) à Penarol, en 2015-2016. Il y avait marqué huit buts en 31 matches, aidant le club à remporter le titre de champion d'Uruguay. Son parcours l'avait mené en Europe aussi à Manchester United dès 2002 avant de porter les maillots de Villarreal (2004-2007), l'Atlético Madrid (2007-2011) et de l'Inter Milan (2011-2012). Il était alors retourné sur le continent sud-américain, à l'Internacional au Brésil. Il aura joué encore pour Cerezo Osaka au Japon, à Penarol donc, et à Mumbai City en Inde. Penarol a gagné cinq fois la Coupe Libertadores et est vice-champion d'Uruguay en titre.