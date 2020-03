Diego Godin, équipier de Romelu Lukaku à l'Inter Milan, regrette que le championnat italien n'ait pas été arrêté plus tôt en raison de la crise du coronavirus. "Nous avons été exposés jusqu'au dernier moment, ils ont continué à tirer sur la corde pour voir si nous pouvions continuer à jouer, jusqu'à ce que la situation devienne intenable", a déploré le capitaine de l'Uruguay dans un entretien accordé à ESPN.

"Nous avons continué à jouer pendant plusieurs semaines, nous avons continué à nous entraîner, à jouer à huis clos, jusqu'à ce qu'un joueur de la Juventus (Daniele Rugani, ndlr) soit détecté comme étant positif et qu'on nous mette, ainsi que les joueurs de la Juventus, en quarantaine", a raconté Godin, qui est rentré à Montevideo après deux semaines de quarantaine. "C'est alors que le championnat s'est arrêté. Il y avait sûrement d'autres joueurs dans ce match qui étaient déjà infectés, alors ils nous ont directement mis en quarantaine". Outre Rugani, deux autres joueurs de la Juventus, Blaise Matuidi et Paulo Dybala, ont été testés positifs au coronavirus.

Selon Godin, les autorités italiennes ont tardé à mesurer la gravité de la situation. "Au début, on ne lui a pas accordé autant d'importance, on pensait qu'il s'agissait d'une question concernant la Chine et qu'elle n'allait pas toucher d'autres pays. Des mesures ont été prises petit à petit, assez lentement, mais au niveau gouvernemental, aucune mesure drastique n'a été prise pour empêcher ce qui pourrait arriver".