Dieumerci Ndongala: "Charleroi dans le Top 3? Cela va devenir une habitude" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le joueur âgé de 28 ans a répondu aux différentes questions de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Alors que l’AG de la Pro League devrait mettre un terme au championnat belge ce vendredi, d’autres pays envisagent une reprise. C’est notamment le cas de la Turquie où évolue un certain Dieumerci Ndongala. L’ailier de 28 ans est prêté avec option d’achat par Genk à Kasimpasa depuis le mois de janvier.

Le championnat turc devrait reprendre le 12 juin, les joueurs se préparent activement. Après des entrainements par petits groupes la semaine dernière, place aux entrainements collectifs. "On a effectué des tests pour voir si des joueurs étaient atteints par le coronavirus", explique Ndongala à notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Personne n'était touché donc on a pu s’entrainer normalement. Nous serons testés normalement 1 fois par semaine. Le club nous conseille de rester en famille, comme ça nous diminuons les risques".

"Ils sont en bonne santé, c’est le plus important"

Dieumerci Ndongala a vécu une période relativement compliquée. Le joueur a vécu ce confinement seul en Turquie: sa famille est restée en Belgique. "Mes enfants sont à l’école là-bas. Ce n’était pas possible de les faire venir en plein milieu de l’année. Comme on dit, loin des yeux mais près du cœur. Ils sont en bonne santé, c’est le plus important".

Dieumerci Ndongala est en Turquie depuis quelques mois seulement. Que pense-t-il de ce pays et de ce championnat? "C’est un pays très agréable, les gens sont très gentils. Au niveau du foot, ce sont de vrais fans, il y a beaucoup d’engouement autour du football. Le championnat turc est différent du championnat belge. Ici, c’est moins tactique et plus rugueux. Sur le plan technique, le niveau est similaire. Je suis satisfait de cette expérience".

Durant sa carrière, Dieumerci Ndongala est passé par plusieurs clubs en Belgique. C’est à Charleroi que la carrière de l’ailier a décollé. "C’est le club qui m’a révélé ", confirme-t-il. "J’ai vécu de très beaux moments là-bas. C’est le club qui m’a aidé à devenir l’homme que je suis aujourd’hui, que ce soit sur ou en-dehors du terrain". Que pense-t-il d’ailleurs des performances du club carolo? "C’est impressionnant. Quand tu côtoies les dirigeants, tu sens que le club va grandir. Les performances du club ne sont pas étonnantes selon moi. Mehdi Bayat a une vision. Dans quelques années, on ne pourra même plus dire que c’est un exploit pour Charleroi de finir dans le Top 3. Cela va devenir une habitude".

"Un regret? Ne pas avoir été à 100% de mes capacités au Standard"

Dieumerci Ndongala a également porté le maillot du Standard. Il a d’ailleurs un regret par rapport à son passage chez les Rouches. "Je ne regrette pas d’avoir signé au Standard, je regrette de ne pas avoir été à 100% de mes capacités. Je n’ai pas pu montrer tout mon potentiel. J’ai eu une longue blessure, il m’a fallu du temps pour récupérer. J'en ai discuté avec la direction et avec le coach. J’ai été formé là-bas, je suis parti puis je suis revenu. J’aurais aimé montrer mon talent, comme je l’ai fait à Genk. Dans le Limbourg, on a vu le vrai Ndongala".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Dieumerci Ndongala via le lien ci-dessous.