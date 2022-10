Digne d'un film: le harceleur d'un joueur de Chelsea a été identifié après une traque de 19 mois

En janvier 2021, Reece James poussait un énorme coup de gueule. Le jeune joueur de 22 ans publiait sur ses réseaux sociaux les messages d'un troll, un utilisateur des réseaux sociaux, qui avait la particularité de lui envoyer un tas d'insultes racistes depuis des semaines. Ce dernier le traitait de singe ou l'attaquait sur sa couleur de peau.

Décidé à ne pas laisser cela passer, James a porté plainte. Et selon le Daily Mail, cela a payé. La police londonienne s'est saisie du dossier et a mené une enquête de grande envergure pour retrouver celui qui se cachait derrière ce compte toxique. Après 19 mois d'enquête, il a été identifié et repéré au Moyen-Orient. La police locale a été contactée et pourrait procéder à son arrestation dans les prochaines heures, avant de le poursuivre pour des insultes racistes à répétition.