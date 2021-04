Dijon dit adieu à la Ligue 1

Battu à Rennes (5-1) dimanche, Dijon a acté sa relégation en Ligue 2 dès la 34e journée, avec une nouvelle contre-performance symptomatique des carences du DFCO.

Avec 13 points de retard sur Nantes et Nîmes, actuellement 18e et 19e du classement, la troupe de David Linarès est reléguée à quatre journées de la fin, puisqu’il ne reste que douze points en jeu.

Cette 22e défaite en 34 matches envoie, logiquement, les Bourguignons -qui n’ont compilé que 18 points cette saison- à l’étage inférieur.

Cette relégation était attendue depuis des semaines pour un club qui n'a remporté que trois victoires lors de cette longue saison.

Sur la pelouse rennaise, les Dijonnais ont tout de même réussi à entretenir leur maigre espoir de maintien en début de partie, avec l'ouverture du score précoce de Yassine Benzia (9e s.p.), mais ils ont dû renoncer face à la vista des Rennais, menés par leur atout offensif numéro 1 Martin Terrier, auteur d’un doublé (16e, 71e).

Trop gentils sur bien trop de situations, ils ont longtemps dû leur salut à la prestation solide de leur portier Saturnin Allagbé, décisif devant Terrier notamment.

Mais les Bretons, eux, n’ont pas dévié de leurs envies de Coupe d'Europe en profitant des largesses défensives du DFCO pour aller, dans les vingt dernières minutes, s’offrir un succès précieux.

Terrier (71e), Flavien Tait (72e), Gerzino Nyamsi (81e) et Clément Grenier (90e) ont alourdi la note pour les visiteurs.

Avec ce succès -le cinquième lors des six derniers matchs-, Rennes reste bien accroché au peloton des prétendants à la cinquième place avec Lens et Marseille, qui devancent les Rennais respectivement de 2 et 1 points.

Depuis l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc, les Bretons ont pris 16 points sur 21 possibles…