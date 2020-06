Dilemme inattendu pour Thomas Meunier: proche de Dortmund, le Belge reçoit une proposition étonnante du PSG

Thomas Meunier va-t-il faire faux bond au PSG ? Le club lui a soumis une proposition pour prolonger l'aventure jusqu'à la fin du mois d'août, afin de disputer la Ligue des Champions. Mais Dortmund, de son côté, veut l'engager gratuitement au 1er juillet.

Que va faire Thomas Meunier ? Le Diable Rouge, dont le contrat expire en juin, n'intéresse plus le Paris Saint-Germain. Le club l'a clairement annoncé, le Belge sera libre au 1er juillet. Dortmund serait déjà tombé d'accord avec le défenseur, qui devrait s'engager dans quelques jours seulement. Mais voilà: le PSG a décidé d'offrir un dernier bail à son joueur.

Et pas n'importe lequel. Le club, qui disputera le Final 8 de la Ligue des Champions en août en plus de ses compétitions nationales, veut prolonger provisoirement ses cadres en fin de contrat. Cela concerna par exemple Thiago Silva et Edinson Cavani. Mais d'autres joueurs sont aussi concernés, dont Thomas Meunier. "On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions", a confirmé Leonardo, le Directeur Sportif parisien, au JDD.

Concrètement, cela signifierait que Meunier serait sous contrat au PSG jusqu'au 30 août. Il pourrait ensuite seulement rejoindre Dortmund. Le club allemand, lui, aurait l'intention de signer le Belge dans les prochains jours, ce qui mettrait fin à toutes discussions avec le PSG.

Mais pour tout le monde, la situation est compliquée. Le PSG devrait sans doute se faire prêter certains joueurs pendant deux mois, dont Meunier. Mais cela semble plus que complexe, d'autant qu'un contrat de moins d'un an doit être validé par la loi sur les Dispositions urgentes face à la pandémie du coronavirus. Ce qui n'est pas encore acté.

Bref: Thomas Meunier va devoir choisir entre rejoindre Dortmund le 1er juillet ou aider le PSG pendant deux mois.