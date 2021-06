DIRECT EURO – Ronaldo retrouve l'Espagne ce soir, un amical aux allures de CHOC

L'Euro 2020 approche à grand pas. Suivez les dernières informations sur la compétition en direct, chaque jour, sur RTL Info. Infos, commentaires, éditos, réseaux sociaux: tout ce qu'il faut savoir en un seul article.

L'Euro 2020, c'est déjà dans 10 jours. Les équipes nationales ont jusqu'à demain pour soumettre leur liste définitive à l'UEFA. Pour certaines équipes, ce lundi est synonyme de coup d'envoi du stage de préparation. Tout commence à se mettre en place.

VENDREDI

16h15 - Info | ESPAGNE-PORTUGAL, CHOC AU SOMMET CE SOIR

Cristiano Ronaldo célèbre vendredi soir (19h30) ses retrouvailles avec l'Espagne, qu'il avait quittée en 2018 en délaissant le Real Madrid pour la Juventus Turin. L'occasion pour les champions d'Europe portugais et la jeune génération espagnole de se jauger, à une semaine de l'Euro (11 juin-11 juillet).



Un match amical aux allures de choc au sommet: alors que la plupart des favoris pour le Championnat d'Europe ont choisi de peaufiner leur préparation face à des équipes de moindre niveau, ce choc entre deux grandes nations du football, vendredi soir au stade Metropolitano de Madrid, promet du spectacle. Ce sera la première fois que la légende "CR7" remettra les pieds à Madrid en tant que joueur. Mais ce ne sera pas avec un maillot blanc brodé de l'écusson du Real, ni sur la pelouse du Santiago-Bernabeu.



16h15 - Info | RONALDO PEUT BATTRE 6 RECORDS !

Le joueur de 36 ans a 6 records en vue dans cet Euro 2020, dont 3 qu'il devrait battre sans trop de difficultés (lire l'article complet)

15h30 - Info | LES TCHÈQUES AMBITIEUX

La République tchèque entend "aller loin" à l'Euro. La "Narodak", surnom de la sélection, lancera son tournoi le 14 juin contre l'Ecosse à Hampden Park. Pour le sélectionneur Silhavy, le report du Championnat d'Europe initialement prévu en 2020 est bénéfique. "Cette année a aidé tout le monde. On a pu connaître plus de joueurs, voir de quoi ils étaient capables. Je suis convaincu qu'on a réuni une équipe intéressante qui peut vraiment aller loin dans cet Euro", a dit l'ancien défenseur de 59 ans au moment d'annoncer sa liste.



La sélection actuelle est construite autour du milieu Tomas Soucek et du défenseur Vladimir Coufal, deux joueurs-clé de West Ham, la surprenante équipe londonienne qui vient de prendre la 6e place de la très relevée Premier League. Le gardien Tomas Vaclik, ancienne doublure de Petr Cech, devrait être dans la cage malgré son temps de jeu très réduit cette saison au Séville FC. Les espoirs tchèques reposent également sur les épaules de Vladimir Darida, milieu de terrain du Hertha Berlin, et surtout de Patrik Schick, l'attaquant de Leverkusen également en Allemagne. Le jeune attaquant du Sparta Prague Adam Hlozek (18 ans) aura aussi sûrement une carte à jouer.

14h30 - Info | DES TESTS LE JOUR DU MATCH À AMSTERDAM

Les spectateurs des quatre matches du Championnat d'Europe de football qui se dérouleront à Amsterdam devront être testés pour le coronavirus le jour du match. Il s'agit d'une condition du gouvernement néerlandais. La fédération néerlandaise de football (KNVB) ne s'attend pas à une affluence sur les sites de test les jours de match les 13, 17 et 21 juin.



13h - Info | 14.000 SPECTATEURS PAR MATCH À MUNICH

Les autorités de Bavière ont donné vendredi leur feu vert pour l'accueil de 14.000 spectateurs par matches à l'Allianz Arena de Munich pour l'Euro (11 juin-11 juillet). "La Bavière va mieux, la normalité revient (...) Avec un protocole sanitaire strict, des tests et des masques, le remplissage du stade sera autorisé à 20%, soit environ 14.000 spectateurs", a annoncé le chef du gouvernement régional Markus Söder.



Le match Allemagne-France du 15 juin sera donc le premier à accueillir des fans à Munich depuis l'instauration du huis clos en mars 2020, le Bayern Munich n'ayant jamais rejoué en public depuis. La capitale bavaroise doit accueillir les trois matches du premier tour de l'Allemagne, contre la France, le Portugal (19 juin) et la Hongrie (23 juin) ainsi qu'un quart de finale le 2 juillet.



JEUDI

22h56 - Info | LES RÉSULTATS DE LA SOIREE

Suisse 7-0 Liechtenstein

Andorre 1-4 Irlande

Turquie 2-0 Moldavie

Ukraine 1-0 Irlande du Nord

Belgique 1-1 Grèce

20h - Info | ALEXANDER-ARNOLD FORFAIT AVEC L'ANGLETERRE

Le défenseur latéral droit de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre, Trent Alexander-Arnold, sorti blessé mercredi lors d'un match amical contre l'Autriche (1-0), sera forfait pour l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé jeudi la fédération anglaise. (lire l'article complet)

12h45 - Info | LES BELGICAINS PRÉSENTS À L'EURO

L'arrière droit danois Joakim Mæhle, l'ailier croate Ivan Perisic ou encore le milieu ukrainien Ruslan Malinovskyi ... en tout, 20 joueurs (sans compter les Belges) passés par la Jupiler Pro League évolueront avec leur sélection nationale à cet Euro 2020 : découvrez lesquels

10h00 - Info | DESCHAMPS S'EXPRIME SUR LE PENALTY MANQUÉ PAR BENZEMA

Karim Benzema "a été malheureux" pour son retour en équipe de France en manquant quelques occasions de but, dont un penalty, a affirmé le sélectionneur Didier Deschamps après la victoire 3-0 contre le pays de Galles mercredi à Nice (lire l'article complet)