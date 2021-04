DIRECT Super League: le président de la Juve jette l'éponge, l'Atlético Madrid et l'Inter Milan se retirent

Douze clubs du football européen ont annoncé dans la nuit de dimanche à lundi la création d'une Super League, entrant en conflit ouvert avec l'UEFA. Quarante-huit heures après, ce projet est mort-né. Voici les toutes dernières infos en direct.

LE DIRECT:

12h00: dans la foulée, le club de l'Inter Milan a aussi communiqué officiellement son retrait du projet de la Super League. "Le FC Internazionale Milano confirme que le Club ne fait plus partie du projet Super League. Nous nous engageons toujours à offrir aux supporters la meilleure expérience de football; l'innovation et l'inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation. Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l'industrie du football ne changera jamais. L'Inter estime que le football, comme tout secteur d'activité, doit avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions, afin de continuer à exciter les fans de tous âges partout dans le monde, dans un cadre de viabilité financière. Avec cette vision, nous continuerons à travailler avec les institutions et toutes les parties prenantes pour l'avenir du sport que nous aimons tous".

11h50: l'Atlético Madrid se retire du projet. "Le conseil d'administration de l'Atlético de Madrid, réuni ce mercredi matin, a décidé de communiquer formellement à la Super League et au reste des clubs fondateurs sa décision de ne pas formaliser finalement son adhésion au projet. L'Atlético de Madrid a pris la décision lundi dernier de rejoindre ce projet en réponse à des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui. Pour le club, l'harmonie est essentielle entre tous les groupes qui composent la famille rojiblanca, en particulier nos fans. La première équipe et son entraîneur se sont montrés satisfaits de la décision du club, sachant que les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site internet des Colchoneros.

11h00: le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, estime que le projet de Super Ligue porté par douze clubs européens ne peut exister sans les six clubs anglais qui ont renoncé mardi, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage. A la question de l'AFP de savoir si "la Super Ligue s'arrête sans les clubs anglais", cette source a répondu par l'affirmative, sous couvert d'anonymat.

09h45: le titre de la Juventus Turin s'écroulait à la Bourse de Milan, avec une baisse de plus de 10% à l'ouverture, après la défection des clubs anglais dans le projet de Super League dont le club italien est l'un des instigateurs.

09h00: l'Inter Milan pourrait être le prochain club à faire machine arrière, selon l'agence de presse italienne Ansa à qui une source interne au club a déclaré "au stade actuel, l'Inter n'est plus intéressée par le projet de Super League".

08h20: Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, s'est réjoui du retrait de six clubs anglais parmi les 12 promoteurs d'une Super League privée, promettant de "rebâtir l'unité" du football européen et "d'avancer ensemble". "L'important maintenant est d'aller de l'avant, de rebâtir l'unité dont ce sport jouissait auparavant, et d'avancer ensemble", a-t-il déclaré dans un communiqué.

07h45: le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué le retrait des clubs anglais du projet controversé de Super League, estimant que c'est la "bonne issue". "Je salue l'annonce d'hier soir. C'est la bonne issue pour les fans de football, les clubs et les communautés à travers le pays. Nous devons continuer de protéger ce sport national que nous chérissons", a-t-il tweeté.

07h30: "Super ridicule", "superfuite": la presse sportive européenne se déchaîne contre le projet mort-né de Super League, qui s'est effondré mardi "comme un château de cartes" avec les désistements de la moitié de ses douze clubs fondateurs.

07h00: les créateurs de la Super League ont annoncé qu'ils allaient "reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet" de compétition privée censée concurrencer la Ligue des champions de football, face aux nombreux désistements de clubs fondateurs auxquels ils font face. L'annonce est survenue juste après le retrait de Chelsea, dernier club anglais intéressé par la Super League européenne qui visait à rivaliser avec la Ligue des champions de football.