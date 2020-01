Disparition d'Emiliano Sala: un an après, où en est l'enquête?

Les enquêteurs britanniques comptent rendre d'ici "fin mars" leur rapport sur le crash en mer de l'avion transportant le footballeur argentin Emiliano Sala, mort dans l'accident il y a un an, ont-ils annoncé mardi.



"Notre enquête est maintenant à un stade avancé et nous avons l'intention de publier notre rapport final d'ici la fin mars 2020" a indiqué le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) dans un communiqué.



Le petit avion privé transportant Emiliano Sala et son pilote, David Ibbotson, s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier 2019 alors que l'attaquant du FC Nantes rejoignait le club de Cardiff où il venait d'être transféré.



Le corps du footballeur de 28 ans, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote de 59 ans n'a lui pas été retrouvé.



Selon l'autopsie, Emiliano Sala est décédé des suites de "blessures à la tête et au tronc".



Le sportif a aussi été exposé -- tout comme le pilote probablement -- à un niveau "potentiellement mortel" de monoxyde de carbone susceptible de provoquer convulsions, perte de conscience ou crise cardiaque, avant le crash de l'avion, avaient annoncé en août les enquêteurs de l'AAIB.