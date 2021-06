Joli geste de Divock Origi: le Diable Rouge crée une bourse d'études pour les étudiants de Liverpool

Divock Origi continue de faire parler de lui. Le joueur de Liverpool était la coqueluche des supporters, il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il avait réalisé des coups de génie en Ligue des Champions. Retombé dans l'anonymat et dans le clan des réservistes cette saison, Origi n'en oublie pas pour autant de se rendre utile.

Il a ainsi créé sa propre bourse d'études, en collaboration avec l'Université de Liverpool. Cette dernière permettra de financer les études de 2 jeunes étudiants cette année, à partir de septembre. Un autre étudiant sera concerné en 2022, avant un dernier en 2023. Les frais d'inscription seront alors pris en charge, de même qu'une indemnité liée aux conditions de vie d'un montant de 14.190 euros.

Un bien joli geste de la part du Diable Rouge.