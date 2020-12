Mercato: réserviste de toujours, Divock Origi vit ses derniers jours à Liverpool

Divock Origi et Liverpool, cela devrait se terminer au mois de janvier. Le club anglais, qui a recruté le Diable Rouge en 2014, compte enfin le laisser partir. Les courtisans sont cependant peu nombreux.

C'est une longue histoire, ternie par un manque de temps de jeu, qui risque de se terminer cet hiver. Divock Origi, qui a rejoint Liverpool en 2014, aurait reçu un bon de sortie, selon le Laatste Nieuws. Auteur de 143 apparitions et de 35 buts sous la vareuse des Reds, le Diable Rouge pourrait enfin avoir une chance de trouver un club où il aurait un rôle plus important.

Origi avait conquis le coeur des fans de Liverpool il y a deux ans, lorsqu'il avait brillé sur la route de la gloire en Ligue des Champions. Mais depuis, il doit se contenter d'apparitions sporadiques, avec seulement 7 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Or, à 25 ans, il est temps de prendre l'ampleur qu'il mérite.

Son transfert serait aussi indispensable afin d'assurer sa place à l'Euro 2020. Roberto Martinez attend de le voir à l'oeuvre pour le reprendre, alors qu'il avait écarté le joueur lors de deux des trois dernières sélections. Selon le Laatste Nieuws, revenir en Belgique est impensable à ce stade. Wolverhampton, Brighton, Aston Villa, la Fiorentina et Schalke 04 seraient intéressées, mais aucun club n'a encore entrepris de démarche. Son prix est estimé à 16 millions d'euros.

Cela pourrait s'accélérer en janvier !

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Divock Origi n'a plus d'avenir à Liverpool. On le sait, le club cherche en prime à dégraisser son effectif. Il connaît aussi les attentes de Roberto Martinez et souhaite jouer l'Euro 2020. Son prix n'est pas exagéré et des clubs auraient tout intérêt à le recruter. Il se dessine comme l'un des très bons jokers pour l'hiver.

