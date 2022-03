Divock Origi va quitter Liverpool: le Diable Rouge devrait rejoindre un grand club italien

Divock Origi va finalement changer d'air. Le Diable Rouge arrive en fin de contrat du côté de Liverpool, où il ne s'est jamais imposé comme une référence de premier plan. S'il occupe une place spéciale dans le cœur des fans des Reds pour ses accomplissements magiques en Ligue des Champions, il ne devrait pas prolonger et pourra partir librement l'été prochain.

Selon le journaliste italien Nicolo Schiara, une première réunion, jugée positive, a eu lieu entre les agents du Diable Rouge et la direction de l'AC Milan. Le club italien veut récupérer le joueur gratuitement et y voit une vraie solution. Une nouvelle discussion serait espérée dans les prochains jours, avec comme objectif de finaliser le transfert le plus rapidement possible.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Liverpool ne compte pas prolonger Origi, qui cherche dorénavant du temps de jeu. L'AC Milan, c'est une porte de sortie de haut vol. Aucune raison pour que ça ne discute pas.