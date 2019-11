Dix semaines après son arrivée, Diego Maradona n'est déjà plus l'entraîneur du club argentin Gimnasia La Plata

La légende du football Diego Maradona a démissionné mardi de son poste d'entraîneur après seulement deux mois et demi au Gimnasia La Plata, a annoncé le club argentin.



L'Argentin de 59 ans avait, selon la presse locale, lié son avenir à son président Gabriel Pellegrino, qui ne se représentera pas aux élections, prévues le 23 novembre. L'ancien N.10 était revenu en Argentine en septembre, promettant de "tout faire" pour sauver Gimnasia de la relégation en deuxième division. Sous les commandes du fantasque "Pibe de Oro", le club de La Plata n'a remporté que trois de ses huit derniers matches et pointe à la 22e place (sur 24) du classement du championnat d'Argentine après treize journées. Son retour, 24 ans après son dernier poste d'entraîneur au pays (au Racing Club), avait secoué le football argentin, rallumant les passions. Du Mexique (Dorados de Sinaloa) aux Emirats arabes unis (Al Wasl, Al-Fujairah) en passant par l'Argentine (Deportivo Mandiyu, Racing Club), le champion du monde 1986 a dirigé six clubs ainsi que la sélection argentine (2008-2010).