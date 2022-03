Doha se met à l'heure du foot avant le tirage du Mondial-2022

A l'approche du très attendu tirage au sort du Mondial-2022 de football au Qatar vendredi, la levée des drapeaux des neuf plus récents qualifiés a donné un avant-goût mercredi de ce que réservera l'événement du 21 novembre au 18 décembre.

Depuis quelques jours, les rues du quartier de West Bay, centre névralgique de Doha où se tiendra le tirage à 19h00 locales (18h00 françaises), s'ornent de drapeaux et de ballons géants aux couleurs des qualifiés pour la grand-messe du foot mondial.

Mercredi après-midi, le Cameroun, le Canada, l'Equateur, le Ghana, le Maroc, la Pologne, le Portugal, le Sénégal et la Tunisie sont venus rejoindre les drapeaux des autres qualifiés autour de l'horloge marquant 235 jours avant le coup d'envoi de la compétition.

Sous les yeux de la police, une foule de 200 supporters, fait inhabituel pour le pays, s'est réunie sur l'emblématique Corniche, en bord de mer, pour regarder s'élever leurs couleurs en entonnant leurs hymnes nationaux.

Les autorités qatariennes, sensibles aux questions de sécurité, espéraient tenir les fans éloignés de cette cérémonie.

"En raison du manque d'espace, nous avons été informés que les spectateurs ne seront pas autorisés à participer", écrivait ainsi l'ambassade du Canada sur ses réseaux sociaux. Rien n'a toutefois empêché une quinzaine de ses ressortissants de se mêler à la foule.

- "Jour de fête" -

"C'est un jour de fête", s'est réjoui Adnan Zakaria, un des 20.000 Marocains du Qatar, maillot de son équipe et drapeau de son pays sur les épaules.

"Il n'y a que 250 Sénégalais ici mais notre peuple viendra du Sénégal et des autres pays du Golfe. Les gens vont nous entendre quand le tournoi commencera", a promis l'ambassadeur Mouhamed Habibou Diallo.

"Ca donne de la réalité à la Coupe du monde", s'est aussi félicité Nasser Al Khater, directeur du comité d'organisation. "C'est exaltant. Il y a beaucoup d'excitation, un peu d'appréhension aussi, mais c'est normal."

Le Qatar prévoit que plus de 1,2 million de personnes se rendront dans le riche émirat gazier du Golfe pour la première Coupe du monde organisée dans un pays arabe.

Plus de 800.000 billets ont été achetés lors de la première phase de vente entre le 19 janvier et le 8 février, a annoncé la Fifa mercredi, les dix pays les plus demandeurs étant le Qatar, les États-Unis, l'Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, l'Argentine et l'Arabie saoudite.

Dix-sept millions de billets avaient été demandés, selon la Fifa, mais il n'y en aura qu'un peu plus de deux millions disponibles.

- Belles affiches -

La prochaine phase de vente ouvrira le 5 avril à 11h00 françaises et permettra de faire ses choix en fonction du calendrier des matches établi par le tirage au sort.

Si les 27 nations déjà qualifiées (sur 32) retiennent leur souffle avant de savoir dans lequel des huit groupes de quatre elles atterriront, elles ont découvert mercredi le ballon qu'elles utiliseront.

A dominante blanche avec des zébrures bleues et rouges relevées de doré, siglé Adidas et baptisé Al Rihla (le voyage), il "possède les trajectoires les plus rapides jamais enregistrées (et) contribuera au rythme et à la qualité des matches", promet la Fifa.

La cérémonie de vendredi, précédée d'un Congrès de l'instance dirigeante du foot mondial jeudi, promet de belles affiches dès le premier tour, avec plusieurs nations majeures (Pays-Bas, l'Allemagne, Croatie) hors du chapeau N.1 des têtes de série.

Le Brésil et l'Argentine, par contre, en font partie, aux côtés de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, du Portugal, de l'Espagne... et du Qatar, qui dispute sa première Coupe du monde.

Trois participants manqueront encore à l'appel: deux vainqueurs de barrages intercontinentaux à venir, ainsi qu'un qualifié européen dans la partie de tableau de l'Ukraine, dont les rencontres ont été reportées en raison de l'invasion russe. La Russie, elle, a été exclue.