Ce joueur d'Everton prêt à louer une maison pour y loger gratuitement des réfugiés ukrainiens

Le joueur ukrainien d'Everton, Vitaliy Mykolenko, a été témoin d'un énorme élan de générosité dans le club. Frappé par la guerre, il a révélé avoir croulé sous les demandes et propositions de l'ensemble du club afin d'aider les réfugiés qui fuient le pays.

Le club d'Everton est extrêmement solidaire depuis le début de la guerre ukrainienne. Le club compte dans ses rangs un international ukrainien, Vitaliy Mykolenko, 22 ans, qui avait été laissé au repos pour une durée indéterminée afin de lui permettre de se remettre de l'invasion russe. Le joueur a révélé dans une interview accordée à UA Tribuna que les propositions d'aide avaient été très nombreuses au sein du club ces dernières semaines.

"Tout le monde m'a demandé comment j'allais, comment allaient ma famille ou mes amis. Le deuxième jour, le coach m'a demandé si j'avais besoin de repos, que je pouvais prendre mon temps. Je suis très reconnaissant de ce support, qui vient de tous les côtés", a déclaré le jeune homme, visiblement ému. Il a ensuite cité quelques exemples de propositions, entre invitations à dîner, mise à disposition de chambres ou de lits. Mais un de ses coéquipiers a dépassé toutes ses espérances.

"Donny van de Beek est venu me voir. Il m'a proposé de louer une maison, que ce soit aux Pays-Bas ou en Pologne. Il voulait emmener des réfugiés depuis la frontière et les amener là-bas, en les hébergeant et en payant le loyer", a expliqué Mykolenko. "Je ne sais même pas comment remercier tout le monde", a-t-il ensuite détaillé, visiblement ému.

Que de beaux gestes !