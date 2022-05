Dortmund a déjà trouvé le successeur de Haaland

Borussia Dortmund n'aura pas cherché longtemps le successeur d'Erling Haaland à la pointe de son attaque. Le prodige norvégien a rejoint officiellement Manchester City mardi. Dans le même temps, les Borussen ont engagé le jeune international allemand de 20 ans Karim Adeyemi qui jouait cette saison au RB Salzbourg, en Autriche, le même club où évoluait Haaland avant de rejoindre Dortmund en janvier 2020.

Dortmund aurait déboursé entre 30 et 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Adeyemi, qui a des origines nigérianes et est né à Munich. Il évolue dans la ville de naissance de Mozart depuis l'été 2018. Il a été prêté de juillet 2018 à janvier 2020 au FC Liefering, club de D2 autrichienne. Cette saison il a trouvé le chemin du but à 19 reprises en 27 matchs. "Karim Adeyemi est un jeune international allemand très talentueux (3 caps, 1 buts, NDLR), qui, avec sa bonne finition et son incroyable vitesse, sera un joueur précieux dans le compartiment offensif", a expliqué le directeur sportif Michael Zorc. "C'est quelqu'un qui a une grande affinité avec le BVB, il a été supporter des Noir et Jaune quand il était jeune. Adeyemi a décidé de signer pour le Borussia Dortmund, même s'il a reçu plusieurs offres des championnats majeurs."