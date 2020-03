Dortmund à la fête et pas de joueur belge: voici les jeunes joueurs les plus chers au monde

L'observatoire du football vient de dévoiler le tableau des 50 jeunes joueurs les plus chers au monde. Aucun Belge ne figure dans ce classement, établi sur base des 5 plus grands championnats.

Les clubs de football continuent à miser sur la jeunesse. Un moyen de s'assurer des rentrées financières colossales à la revente de ces talents convoités par les plus grandes écuries du continent. L'Observatoire du Football vient de dévoiler la liste des 50 jeunes joueurs les plus chers du moment. Tous sont nés dans les années 2000 et évoluent dans les cinq plus grands championnats (France, Italie, Allemagne, Espagne et Angleterre).

Le leader a une longueur d'avance et évolue à Dortmund. Jadon Sancho est estimé à 198.5 millions d'euros. Il devance son équipier Erling Haaland, estimé à 101 millions d'euros. Soit près de la moitié ! Le Real Madrid occupe les deux places suivantes, avec Rodrygo (88,9 millions) et Vinicius Junior, estimé à 73,9 millions d'euros. Le top 5 est refermé par Callum Hudson-Odoi, qui évolue à Chelsea, dont la valeur est fixée à 72,3 millions d'euros.

Aucun talent belge n'est intégré à ce classement.