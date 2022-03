Un assist qui change tout: Thorgan Hazard offre une victoire importante à Dortmund (vidéo)

Dortmund s'est rapproché dimanche du Bayern, et Leipzig a repris la précieuse quatrième place: les deux ténors de la Bundesliga tracent leur route alors que le champion en titre a de nouveau trébuché samedi à Hoffenheim (1-1) lors de la 26e journée.

Contre le 15e Bielefeld, Dortmund a logiquement dominé, mais s'est inutilement fait peur en se montrant incapable de tuer le match, après avoir ouvert le score dès la 21e minute.

Le promu était privé de son entraîneur et de six joueurs, tous testés positifs au Covid-19. Le Borussia avait également payé son tribut au coronavirus, avec les défenseurs Mats Hummels et Raphaël Guerreiro en quarantaine. Wolf a marqué rapidement pour Dortmund, en reprenant de près un centre de Thorgan Hazard, le frère d'Eden. Les Borussen ont ensuite eu plusieurs occasions de se mettre à l'abri mais Wolf (30e), Axel Witsel (36e), Donyell Malen (sur la barre, 59e) n'ont pas réussi à conclure.

L'entrée de Haaland, l'homme aux 80 buts en 80 matches pour le Borussia, n'a rien changé.