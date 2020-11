C'est ce qui s'appelle une jolie déclaration.

Dries Mertens s'est improvisé chanteur ce vendredi sur son compte Instagram. Le Diable Rouge, qui vient d'aider la Belgique à remporter ses trois matches lors de son triptyque de novembre, a filmé sa femme Katrin Kerkhofs en train de préparer à manger. L'occasion pour le joueur de Naples de pousser la chansonnette et d'interpréter une beau morceau d'amour, Your Song d'Elton John. Un titre classé par Rolling Stone Magazine à la 136e place des 500 meilleures chansons de tous les temps.

Ensemble depuis l'adolescence, les deux tourtereaux s'étaient mariés en juin 2015 et, malgré un petit passage à vide en 2017, Dries et Kat semblent plus amoureux que jamais.

