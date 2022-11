Drôle d'histoire en Angleterre: un club de D7 anglaise veut se faire prêter Erling Haaland pour 28 jours

Et si Erling Haaland changeait déjà de club ? Moins de six mois après son arrivée à Manchester City, et malgré un début de saison tonitruant avec 23 buts en 18 matchs jusqu'ici, le Norvégien pourrait être prêté. C'est du moins ce qu'espère Ashton United, club de 7ème division anglaise, qui a annoncé sur son site internet avoir formulé une offre concrète et ferme pour le joueur de 22 ans.

Leur plan ? Lui permettre de rester en forme physiquement pendant la Coupe du Monde, que la Norvège ne dispute pas. "Cela ferait sens pour les deux équipes. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu'il nous conviendra parfaitement et qu'il s'intégrera très bien à la dynamique de notre équipe", a même affirmé Michael Clegg, le manager, dans un communiqué officiel. Le prêt serait donc établi sur une durée de 28 jours.

L'offre devrait évidemment être refusée. Mais le geste, très audacieux, est déjà une bonne idée en soi.