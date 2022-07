Drôle de situation en Italie: l'Inter Milan se fait doubler par la Ligue sur une annonce de transfert

Le gardien camerounais André Onana et le milieu arménien Henrikh Mkhitaryan, respectivement en fin de contrat à l'Ajax Amsterdam et à l'AS Rome, ont rejoint l'Inter Milan, selon les données vendredi de la Ligue italienne de football.

Ces deux arrivées étaient attendues, les deux joueurs ayant déjà passé leur visite médicale, mais n'ont pas encore été officialisées par l'Inter. Leurs contrats ont en revanche bien déjà été déposés à la Ligue, comme en atteste le tableau des transferts mis en ligne vendredi par l'instance sur son site au premier jour de l'ouverture du mercato estival en Italie.

Le Belge Romelu Lukaku, prêté par Chelsea, et le jeune milieu albanais Kristjan Asllani, prêté par Empoli, sont les deux autres joueurs déjà recrutés par les Nerazzurri, très actifs ces dernières semaines. André Onana, 26 ans, annoncé depuis janvier, apparaît comme le successeur dans la cage intériste du gardien slovène et capitaine de l'Inter, Samir Handanovic, 37 ans.

Le Camerounais, qui s'est engagé pour cinq ans, a peu joué la saison dernière avec l'Ajax, n'ayant retrouvé les terrains que fin 2021 après une suspension de neuf mois pour dopage. Mais il a disputé comme titulaire la Coupe d'Afrique des nations début 2022 avec les Lions indomptables, battus en demi-finale et finalement troisièmes du tournoi.

Henrikh Mkhitaryan, 33 ans, était un élément clé de la Roma de José Mourinho, victorieuse de la nouvelle Ligue Europa Conférence.

Selon la presse, l'ex-milieu offensif du Borussia Dortmund, de Manchester United et d'Arsenal a toutefois refusé début juin l'offre de prolongation proposée par les Giallorossi (pour une saison et une autre en option) pour préférer celle des Nerazzurri, d'une durée de deux ans avec un salaire annuel légèrement plus élevé (de l'ordre de 4,5 millions d'euros par an).

Outre les quatre renforts déjà finalisés, l'Inter doit prochainement accueillir en prêt le latéral droit italien Raoul Bellanova, 22 ans, à peine vendu de manière définitive par les Girondins de Bordeaux à Cagliari où il était prêté l'an dernier. Le club nerazzurro continue par ailleurs de discuter avec l'Argentin Paulo Dybala, désormais libre après la fin de son contrat à la Juventus.