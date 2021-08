Ligue des Champions, Europa League, Conference League: découvrez le programme des clubs belges

À condition de passer le 3e tour préliminaire, le RSC Anderlecht et La Gantoise connaissent leur adversaire en barrages de la Conference League, nouvelle compétition européenne de football. Les Bruxellois défieront le vainqueur de Vitesse (P-B) - Dundalk FC (Irl) alors que les Gantois devront se frotter à Raków Czestochowa (Pol) ou au FC Rubin Kazan (Rus). Tel a été le résultat du tirage au sort effectué lundi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Le RSC Anderlecht fera son entrée en lice jeudi (19h) à Elbasan, en Albanie, où ils défieront le KF Laçi, 4e du défunt championnat albanais. De leur côté, les Buffalos, qui ont éliminé les Norvégiens de Valerenga (4-2) au 2e tour, accueilleront jeudi (20h30) le FK RFS, vice-champion de Lettonie. Les matches retour sont prévus jeudi 12 août. En cas de qualification, le RSCA défiera Vitesse Arnhem ou Dundalk FC. Vitesse Arnhem a terminé 4e d'Eredivisie la saison dernière alors que Dundalk a remporté la Coupe d'Irlande. S'ils écartent le FK RFS, les Buffalos affronteront Raków Czestochowa, vainqueur de la Coupe de Pologne, ou le Rubin Kazan, 4e en Russie. Les matches aller des barrages se tiendront le 19 août, les retour le 26 août.

Le Club de Bruges, double champion de Belgique, est assuré de disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le Racing Genk, s'il parvient à écarter la redoutable équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk au 3e tour préliminaire, défiera en barrages de la Ligue des Champions le vainqueur du duel entre les Français de l'AS Monaco et les Tchèques du Sparta Prague. L'Antwerp, jouera les barrages de l'Europa League et y affrontera le vainqueur du duel entre les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et des Estoniens de Flora Tallinn.

