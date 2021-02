Eden Hazard "de bien meilleure humeur": quand pourra-t-il rejouer avec le Real Madrid? Zinédine Zidane répond

Zinédine Zidane espère qu'Eden Hazard "pourra faire quelque chose avec l'équipe" la semaine prochaine. L'entraîneur français l'a déclaré samedi en conférence de presse, à la veille du match de championnat contre Valence.



Hazard a repris les entraînements avec le Real Madrid jeudi, huit jours après sa blessure au quadriceps de la jambe gauche. Selon le Real, samedi, le capitaine des Diables Rouges a à nouveau alterné travail à l'intérieur et sur le terrain, en compagnie de Rodrygo et Federico Valverde. "Hazard est de bien meilleure humeur, heureux d'être sur le terrain", a expliqué Zidane. "Quand vous êtes sur le terrain, vous êtes sur le point d'être avec l'équipe. Je le vois de bonne humeur avec l'envie de revenir dans l'équipe le plus tôt possible. J'espère que la semaine prochaine il pourra faire quelque chose avec l'équipe."

Le Real reçoit Valence dimanche dans le cadre de la 23e journée du championnat d'Espagne. Les 'Merengues' occupent la deuxième place avec cinq points de retard sur l'Atlético, qui a joué deux matchs de moins.

