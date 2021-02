Eden Hazard au Real Madrid, ce n'est pas exactement le résultat espéré. Acheté 120 millions il y a 18 mois, le Belge peine à convaincre, miné par des blessures à répétition. En Espagne, les doutes subsistent et la cote de popularité d'Hazard y est en chute libre. Certains pensent même qu'il faudrait le vendre avant qu'il ne soit trop tard.

Le joueur de 30 ans doit donc rebondir. Rudi Garcia, qui l'a connu à Lille, a une autre vision des choses. Actuellement en poste à Lyon, il reste un fervent admirateur d'Eden Hazard et réclame, comme d'autres, de l'indulgence. "On a un Real qui comptait beaucoup sur Eden Hazard et Eden est très malheureux de ne pas pouvoir aider son équipe", a affirmé le Français à BeIn Sports. "Malheureusement, la seule chose qu’on peut souhaiter, c’est qu’il revienne à 100 % et qu’il puisse enfin montrer tout le talent qui est le sien parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a un jeu qui nécessite beaucoup d’accélérations, de changements de direction, donc je pense qu’il a besoin d’être bien physiquement. Il revient, se remet à niveau, commence à être bon et il a de nouveau un pépin. Il doit à chaque fois recommencer sur le plan athlétique à récupérer toutes ses forces et notamment cette capacité d’accélération. C’est vraiment nuisible pour son jeu", a-t-il développé.

Eden Hazard mérite mieux que la passe qu'il traverse actuellement. Freiné par une nouvelle blessure musculaire, il va encore devoir faire le nécessaire pour retrouver une bonne forme physique dans les prochaines semaines. Le tout afin d'être prêt pour l'Euro, où les Diables Rouges miseront aussi sur lui.

