Le Real Madrid débute sa campagne en Liga ce soir à 22h sur la pelouse d'Alaves. Ce sera avec Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui sont bien présents dans la sélection.

Carlo Ancelotti va emmener ses hommes au front, ce soir, contre Alaves. Le tacticien du Real Madrid a dévoilé hier sa toute première sélection en vue de la nouvelle saison. Bonne nouvelle côté belge: Thibaut Courtois et Eden Hazard en font bel et bien partie.

Pour Hazard, l'heure est à la rédemption, après deux années plus que compliquées et marquées par des blessures. Sous l'aile de Pintus, le Belge a pris de la confiance et semble prêt. Du moins c'est ce qu'en dit son entraîneur. "Eden est arrivé en bonne santé à la reprise des entraînements. Il a travaillé individuellement au début et a rejoint le groupe il y a dix jours. Il est affûté et prêt à jouer", a lancé Ancelotti, qui croit en lui. "Je suis convaincu qu'il reviendra à son meilleur niveau".

Le Belge espère débuter ce soir. Espérons enfin le voir dans sa meilleure forme.