Eden Hazard et Cristiano Ronaldo coéquipiers ? Le Diable Rouge a participé à une mystérieuse réunion en Arabie Saoudite (photos)

Le Real Madrid est actuellement en Arabie Saoudite. Le club espagnol y disputera demain soir la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça, dans un Clasico qu'Eden Hazard ne devrait de nouveau pas disputer. Le Belge sera là, mais il devrait être sur le banc et n'a que peu de chance de monter au jeu, doublé dans la hiérarchie par de nombreux ailiers: Vinicius, Rodrygo, mais aussi Ceballos et Asensio.

Mais cette semaine en Arabie ne sera peut-être pas inutile pour le Diable Rouge. En fin de contrat en juin 2024, Hazard se voit indiquer la porte de sortie dans le club madrilène, qui aimerait se libérer de son salaire et le vendre cet été. Le Belge n'y est pas opposé et l'intérêt du club saoudien d'Al-Nassr est évoqué depuis quelques jours, avec un Rudi Garcia qui connaît bien Eden Hazard pour l'avoir côtoyé à Lille. Ils ont été champions de France ensemble. Garcia avait d'ailleurs offert un maillot du club saoudien à Hazard à l'entraînement il y a quelques jours.

Selon El Chiringuito, une réunion a eu lieu entre Garcia et Hazard, hier, dans les bureaux d'Al-Nassr. Selon toute vraisemblance, l'occasion était belle de discuter de son avenir avec Hazard et de tenter de le convaincre de rejoindre l'Arabie Saoudite, lui qui, au-delà du challenge sportif, cherche à offrir un bon point de chute à sa famille. On est encore loin d'un transfert, mais cette discussion peut faire office de confirmation d'un intérêt, ou au moins d'une ouverture.

On pourrait donc voir Hazard jouer avec Cristiano Ronaldo. L'issue inattendue.