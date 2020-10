Eden Hazard forfait pour le clasico ? Voici le nouveau plan du Real Madrid pour le Diable Rouge

Eden Hazard ne devrait finalement pas disputer le prochain clasico face au FC Barcelone. Ce match, prévu le 24 octobre à 16h, aurait dû être le théâtre de son retour aux affaires. Mais si sa blessure musculaire est presque derrière lui, le moral du brainois n'est pas encore au top.

C'est justement pour cela que le staff madrilène a décidé de lui laisser un peu plus de temps. L'idée ? Reforger la confiance du Diable Rouge, soutenu par ses coéquipiers, le staff et le club en règle générale. Son retour à l'entraînement est pour bientôt. Il faudra alors qu'il retrouve ses sensations et se sente prêt à se battre à nouveau au plus haut niveau.

La stratégie est claire: plus question de prendre le moindre risque avec Eden Hazard, frappé par des pépins physiques depuis son arrivée. Sa présence pour la sélection de novembre chez les Diables Rouges dépendra en partie de ce retour à la compétition.