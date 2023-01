Eden Hazard ira-t-il en Arabie Saoudite? Une photo sème le doute, nos consultants réagissent

Eden Hazard va-t-il quitter le Real Madrid ? Cette question revient inlassablement depuis des mois, si ce n'est des années. Dernièrement, une rumeur a fait état d'un possible départ vers Al-Nassr, le club qu'a rejoint Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines.

Une rumeur qui a pris en consistance à cause d'une photo. On y voit le Brainois bras dessus, bras dessous avec Rudi Garcia, son entraineur lorsqu'il jouait à Lille. Le Français est actuellement l'entraîneur d'Al-Nassr et a profité que le Real Madrid soit dans les installations de son club (pour préparer la finale de la Supercoupe d'Espagne qui a lieu à Riyad) pour venir discuter avec son ancien joueur.

Carlo Ancelotti est également présent sur cette photo, ce qui a participé à pousser certains à penser que les trois hommes parlaient d'un possible transfert.

Une rumeur à laquelle ne croit pas du tout Mbaye Leye.