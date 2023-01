Eden Hazard lui avait shooté dedans: 10 ans plus tard, ce ramasseur de balles est devenu millionnaire (photos)

C'est une histoire de vie assez dingue. Il y a 10 ans, Charlie Morgan était ramasseur de balles à Swansea. Aujourd'hui, l'Anglais a fait fortune avec des amis en se lançant dans la vodka de luxe.

Le 23 janvier 2013, Chelsea et Swansea s'affrontent en demi-finale de la Capital One Cup. Alors que les Londoniens sont menés 2-0 (au score cumulé) par les Gallois et qu'il ne reste que 10 minutes à jouer, Eden Hazard va s'emporter contre un ramasseur de balles qui va tenter de gagner du temps.

Alors que le ballon sort en touche, Charlie, 17 ans à l'époque, se précipite sur le ballon et se jette dessus afin d'empêcher Hazard de le récupérer et le remettre en jeu le plus vite possible. Pressé par l'enjeu, le Diable Rouge va donner un coup de pied dans les cotes du jeune homme pour lui faire lâcher prise. Une action qui lui a valu une carte rouge, ainsi qu'une action à jamais inscrite dans l'histoire du foot anglais.