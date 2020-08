Eden Hazard n'en doute pas: "Je serai prêt pour la saison prochaine"

Vainqueur à l'aller 1-2 au Real Madrid, Manchester City s'est imposé sur le même score vendredi soir en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Chez les vainqueurs, Kevin De Bruyne a joué tout le match. Chez les perdants, Thibaut Courtois est resté dans le but tandis qu'Eden Hazard a été remplacé (83e).

"Ils marquent deux buts... mais on leur donne deux goals!", a confié le capitaine des Diables Rouges à l'issue de la rencontre. "Par rapport à ce qu'on a fait en première période, on aurait mérité mieux. On veut tout gagner dans ce club, spécialement en Ligue des champions".

La saison du Real et d'Hazard est donc terminée. "Sur le plan personnel, je me sens mieux. Ma cheville a tenu le coup. Ma saison a été rendue difficile par toutes ces blessures, mais je suis sûr que je serai prêt pour la saison prochaine".

La Liga reprendra le 12 septembre.