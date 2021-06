Dans une longue interview accordée aux journaux du groupe SudPresse, Thibaut Courtois s'est confié sur son coéquipier au Real: Eden Hazard. Miné par les blessures, le capitaine des Diables Rouges peut encore réussir à Madrid, selon lui.

Miné par les blessures, Eden Hazard n'a pas vécu une belle et grande saison avec le Real Madrid. Et ce, pour la deuxième année consécutive. "C'est toujours dommage de voir Eden qui a des problèmes", indiqué Thibaut Courtois à nos confrères des journaux SudPresse. "Je le connais depuis très longtemps et je me souviens les nombreuses fois où on a parlé du Real Madrid en imaginant qu'on pourrait y jouer un jour ensemble. Je sais qu'il a toujours autant envie d'être un joueur important du Real et de permettre au club de gagner des titres. Lors des derniers mois, il a beaucoup travaillé en salle. Désormais, il est en grande forme. Il est affûté physiquement comme jamais. À l'entraînement, je le voyais très efficace et très actif. On voyait l'Eden de l'équipe nationale ou de Chelsea. C'est dommage, cette dernière petite blessure qui est revenue. S'il peut jouer un peu face à la Croatie et être important à l'Euro, ce sera très bien pour la sélection. Mais aussi pour lui et pour le Real lors de la prochaine saison".

Le portier du club madrilène vient-il de lâcher un indice sur le futur du Brainois, cité sur le départ par la presse spécialisée? "Je suis sûr à 100 % qu'il restera. Il n'a pas envie de bouger. Il n'y a que la presse madrilène qui écrit des choses sur une envie de départ".

"Il peut encore tout changer"

Et ce, malgré le départ de Zidane. "Avec Zidane, tout le monde avait un bon contact. Mais Carlo Ancelotti saura qui est Eden Hazard et quel joueur il est. À Eden de le faire sur le terrain. On connaît ses qualités et on ne doit pas en douter".

S'il ne se blesse plus et qu'il revient à son niveau d'antan, peut-il encore réussir au Real? "Oui. Il a envie de s'accrocher, jouer sans blessure et gagner des titres. Au Real Madrid, des critiques, il y en a tout le temps et pour tout le monde. Gareth Bale a été critiqué mais il a gagné des Ligues des champions et a marqué un doublé en finale à Kiev. À Lisbonne, il a également marqué en finale contre moi (rires). On le sait tous qu'au Real, il y a la pression et les critiques de la part de la presse et des supporters. Eden peut gérer cela. Je le connais suffisamment bien pour pouvoir l'affirmer. Il peut encore tout changer".