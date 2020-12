Hazard fonce sur Lewandowski, Martinez plébiscite De Bruyne: les secrets des votes pour le joueur de l'année 2020

Hier soir, la FIFA a remis ses prix annuels. La cérémonie "The Best" récompense les meilleurs joueurs et joueuses, en récoltant les votes de capitaines et de sélectionneurs du monde entier mais aussi des supporters et de certains représentants du football. Nous apprenons aujourd'hui que les deux représentants des Diables Rouges n'ont pas eu la même perception des choses.

Eden Hazard, par exemple, a attribué ses 5 points à Robert Lewandowski, finalement vainqueur. Il a ensuite choisi Sergio Ramos et placé Kevin De Bruyne au troisième rang. Un avis que n'a pas partagé Roberto Martinez. Le sélectionneur des Diables Rouges a ainsi voté, dans l'ordre, pour Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Thiago Alcantara.

Kevin De Bruyne a finalement terminé au cinquième rang de ce classement, intégrant aussi le onze mondial de l'année.