Le Real Madrid ne prend aucun risque: Eden Hazard ne jouera pas contre Liverpool

Demain, le Real Madrid accueillera Liverpool dans l'une des plus belles affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre lors de laquelle Eden Hazard aurait dû faire son retour à la compétition. Apparu particulièrement en forme à l'entraînement, le Belge va cependant être préservé, son club ne souhaitant pas prendre le moindre risque après sa récente blessure au psoas.

L'important c'est qu'Eden se sente bien, qu'il soit serein au sujet de son retour, totalement remis", a précisé Zinedine Zidane en conférence de presse. "Je ne crois pas que son retour avait été précipité la dernière fois, ses sensations étaient bonnes. De toute façon, on ne va jamais précipiter le retour d'un joueur. Si le joueur est bien, il joue. Donc on verra quand est-ce qu'Eden pourra revenir avec nous. Mais on a besoin de tous les joueurs. Toujours. J'aime avoir tous mes joueurs disponibles, quand l'un d'entre eux est blessé, ça ne me plaît pas. Et d'autant plus cette année, où on a eu beaucoup de blessés. J'espère récupérer Eden le plus vite possible. On a récupéré certains joueurs, il nous en manque encore quelques-uns, que j'espère retrouver d'ici la fin de la saison".

Il faudra donc au mieux attendre samedi, contre le FC Barcelone, pour revoir le Diable Rouge.