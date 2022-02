Eden Hazard va s'entraîner pour rien et retourne sur le banc, Gareth Bale se MOQUE de lui (vidéo)

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois mais sans Eden Hazard, a été éliminé en quarts de finale de la Coupe du Roi jeudi soir. Les Madrilènes ont été battus 1-0 à l'Athletic Bilbao après un but tardif signé Alex Berenguer (89e).

À la 70e minute du match, le score est toujours de 0-0. Carlo Ancelotti fait alors signe à Eden Hazard d'aller s'échauffer. Mais le Diable ne montera jamais sur la pelouse et va se rasseoir à peine cinq minutes plus tar sur le banc de touche. Sur une vidéo diffusée par la chaine El Chiringuito, on aperçoit que cela fait beaucoup rire le Gallois Gareth Bale.

Finaliste des deux dernières éditions et deuxième club le plus titré de la compétition avec 23 sacres, contre 31 au FC Barcelone et 19 au Real Madrid, l'Athletic Bilbao a pris le meilleur départ avec un tir de Dani Garcia qui a obligé Courtois à une belle parade (9e). Dominateurs dans le premier acte, les Basques ont finalement trouvé la faille dans la défense des troupes de Carlo Ancelotti après une relance hasardeuse de Casemiro qui a permis à Vesga de servir Berenguer.

Après avoir éliminé Nacho, son tir croisé du gauche n'a laissé aucune chance au Diable Rouge (1-0, 89e). L'Athletic, déjà tombeur du FC Barcelone en huitièmes de finale, complète le plateau des clubs qualifiés pour le dernier carré.

Le Real Madrid, privé de Karim Benzema, a rendu une bien pâle copie à douze jours de son huitième de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.

Avant la rencontre, le bus qui transportait les joueurs et le staff du Real vers le stade San Mamés a été la cible de projectiles, principalement des verres en plastique. Une vitre latérale a été brisée par des jets de projectiles.