Nouveau défi: Edinson Cavani voudrait rejoindre un géant d'Europe

Edinson Cavani est actuellement un joueur de Manchester United. L'Uruguayen a prolongé son contrat d'un an l'été passé et sera libre fin juin prochain.

L'attaquant a joué huit matchs cette saison pour ManU alors qu'il en a raté 12 pour cause de blessure. Pourtant, l'ancien buteur du PSG reste persuadé qu'il peut jouer deux ans au plus haut niveau et ambitionnerait de rejoindre un autre grand club.

Selon nos confrères anglais du Times, Cavani veut rejoindre le FC Barcelone. L'opération n'a pas pu se faire avant car les finances du club catalan ne le permettaient pas mais le fait que Cavani puisse arriver gratuitement l'été prochain pourrait permettre de conclure l'opération.