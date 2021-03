Édito: les Diables Rouges doivent sauver le soldat Hazard

Le transfert de rêve se transforme en cauchemar. Il s'agit déjà de la onzième blessure d'Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. Mais que se passe-t-il ?

C'est une triste rengaine que l'on ne peut plus se sortir de la tête: Eden Hazard est à nouveau blessé. Si solide en Angleterre, le Diable Rouge semble totalement dépassé par son corps depuis son arrivée en Espagne. L'homme qui a illuminé Chelsea n'est plus que l'ombre de lui-même. Si le doute était permis au début, il est temps aujourd'hui de comprendre vraiment ce qu'il se passe autour de notre compatriote.

Il s'agit déjà de la onzième blessure d'Eden Hazard depuis son arrivée en 2019. En 7 ans, il n'en avait connu que 13 à Chelsea, dont aucune suffisamment sérieuse pour faire naître des craintes sur le long terme. Depuis, tout a changé. Il y a eu l'épisode malheureux de décembre 2019, qui lui a fait du mal à la cheville. Mais ce n'est plus tant cela qui freine notre Diable Rouge. Aujourd'hui, ce sont ses muscles qui se braquent.

Il s'agit en effet de la quatrième blessure de ce genre pour Hazard à Madrid. En Angleterre, malgré l'intensité et le nombre incroyable de coups, il n'en avait connu aucune. Comment peut-on expliquer cela ? C'est inédit. Hazard n'est sans doute pas innocent: arrivé en surpoids à Madrid, il avait subi la foudre des critiques. S'il est vrai qu'il n'a jamais été un bourreau de travail, il me semble totalement inconcevable qu'il ne s'agisse "que" d'un facteur venant d'Eden. Parce qu'avec sa maturité, il sait qu'il ne peut pas toujours improvisé. Le terrain est son jardin, il y excelle et sait s'y mettre en évidence en compensant, parfois, son manque de préparation. Mais ces derniers mois, chaque rééducation se terminait avec le même verdict: malgré son sérieux, il n'a jamais su enchaîner.

Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai senti de l'angoisse à Madrid. En conférence de presse, Karim Benzema, d'abord, n'a pu cacher sa tristesse de ne pas voir son ami dans les meilleures conditions. Chez Zidane, si fan d'Hazard et défenseur de toujours, j'ai senti du malaise et une totale incompréhension. Il y a de quoi. Parce qu'aujourd'hui, à 30 ans, Eden n'a plus le temps d'attendre. Le Real Madrid a besoin de lui autant que lui a besoin de ce club.

Une nouvelle manigance pour ne pas le voir chez les Diables Rouges à une semaine de la sélection ? Je n'y crois pas une seconde. Parce que, justement, le malaise était palpable en conférence de presse. Il se passe quelque chose de plus grave. Il y a quelque chose de malsain derrière ces blessures, quelque chose que personne ne parvient à saisir. Ni Eden, ni Zidane, ni le staff médical madrilène.

Il est temps que Roberto Martinez tape du poing sur la table

Il y a quelques semaines, Kris Van Crombrugge, le médecin des Diables Rouges, déclarait qu'Hazard montrait des signes de stress, qui auraient un impact négatif sur ses muscles. Le problème vient peut-être de là: et si, au Real Madrid, Eden Hazard était en fait submergé par la pression ? Et si le staff médical précipitait son retour au vu des attentes, sans prendre le temps d'analyser en profondeur la source du problème ? Et si, et si, et si. Toujours du conditionnel, des suppositions. Il faut maintenant du concret.

Tout n'est que supposition, loin de moi l'idée d'accuser qui que ce soit. Mais aujourd'hui, Eden Hazard est en train de disparaître. Il ne mérite pas cela, il ne mérite pas de devoir se contenter de miettes. La solution viendra sans doute d'un rebond de trois parties: le club, le staff médical et le joueur. Mais je pense qu'il est temps pour lui de prendre du recul et de faire une parenthèse, loin de Madrid, loin des attentes, loin du monde funeste dans lequel il vit aujourd'hui.

Son salut viendra peut-être des Diables Rouges. Si fervent capitaine, tant adulé et apprécié, il a besoin, plus que jamais, de les retrouver. C'est là que le staff belge devra agir. Il est temps, maintenant, que Roberto Martinez tape du poing sur la table pour demander des explications. Il faut démontrer par A + B que l'encadrement belge lui ferait un bien fou. Personnellement, j'en suis convaincu. Quitte à forcer le destin, autant y aller à fond.

En Belgique, personne ne lui demandera la lune. D'autres ont pris cette responsabilité depuis. Des joueurs qu'il connaît par coeur seront prêts à le défendre comme personne ne le fera à Madrid. Et surtout, il retrouvera le cadre le plus propice à son bonheur: celui d'un groupe qui n'a jamais douté de lui. Il est urgent qu'il se lave de son stress et que le staff médical belge, très réputé, puisse enfin intervenir sur l'aspect psychologique. Parfois, ce sont des changements d'air qui vous transforment un homme. Cela doit être le cas pour lui. Eden a tant donné à notre sélection, il est temps de lui rendre la pareille. Même sans jouer, Eden a besoin de respirer. Il est temps de lui permettre de le faire, surtout si on veut l'avoir à l'Euro.

Roberto Martinez doit maintenant croiser les doigts et oser aller au clash avec le Real Madrid pour enfin revoir un sourire sur le visage d'Eden Hazard. Par pitié, rendez-nous notre génie.