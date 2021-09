Edito: racisme, corruption, scandales sexuels: est-il encore possible de sauver le foot?

(c) belga

Depuis des années, le football est gangréné de la pointe des orteils jusqu’au bout des cheveux par l’argent, la corruption, le racisme et autres réseaux (pédo)criminels. Cela fait longtemps que le foot ne se résume plus à 22 types qui courent après un ballon. Aujourd’hui, je n'arrive plus à faire semblant.

Mardi passé, la FIFA a annoncé avoir sanctionné la Fédération hongroise de foot pour les cris racistes que ses supporters ont proférés à l’encontre des joueurs anglais. Les faits remontent au 2 septembre dernier alors que l’Angleterre affronte la Hongrie à la Puskas Arena de Budapest. Des cris et insultes racistes sont lancés par les « supporters » hongrois visant Jude Bellingham et Raheem Sterling.

À la suite de ces incidents, nombreux ont été les messages incitant la FIFA à prendre des mesures sévères, les Hongrois n’étant pas à leur coup d’essai en la matière. Mardi passé, disais-je, la FIFA a donc annoncé qu’elle condamnait les Hongrois à un match à huis clos (oui, un seul) et 200.000 francs suisses d’amende (184.700 euros). Une vraie blague.

Quelques mois plus tôt, en juillet durant l’Euro, la Fédération hongroise avait déjà été condamnée pour les mêmes faits de racisme. L’UEFA avait infligé une sanction de trois matchs à huis clos, dont un en sursis. Autant dire que ça n’a pas dissuadé grand monde, la preuve en est qu’ils ont recommencé deux mois plus tard.

Et les incidents de racisme sont malheureusement monnaie courante. Dernier exemple (médiatisé) en date : le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan, traité de « négro » pendant son échauffement il y a une semaine.

Instances incompétentes

Malheureusement pour tous les concernés et pour ceux qui sont sensibilisés à cette cause, il semble que les instances dirigeantes du foot n’en aient tout simplement rien à cirer.

L’UEFA peut nous faire tous les clips de promotion antiracisme qu’elle veut avant les matchs de Ligue de Champions, si elle ne punit pas sévèrement lorsque le problème fait surface, la campagne de sensibilisation ne servira pas à grand-chose. Et ça n’est pas l’étiquette « not to racism » cousue sur la manche des maillots qui changera quoi que ce soit.

De plus, l’instance européenne est surtout préoccupée depuis le 19 avril par la Super League. Cette compétition fermée, créée par les plus grands clubs européens (à l’exception du Bayern Munich et du Paris-Saint-Germain), devait permettre aux clubs qui y participent d’engranger des bénéfices colossaux. L’UEFA utilise toutes les options dont elle dispose pour étouffer cette compétition qui ferait concurrence à sa Ligue des Champions. C'est bien la preuve que pour l'instance européenne, l'argent est bien plus important que lutter contre le racisme.

La FIFA, elle, est occupée depuis un certain temps déjà d’essayer de mettre sur pied une Coupe du monde tous les deux ans. Le projet est apparu au grand jour il y a quelques mois par une demande de la Fédération de foot d’Arabie Saoudite de réaliser une étude sur la faisabilité de ce projet bisannuel.

Conserver le pouvoir... à tout prix

L’air de rien, c’était la première pierre du nouveau projet mégalomane de Gianni Infantino. L’ancien bras droit de Michel Platini à l’UEFA est devenu le maître du football mondial et ne cesse d’étendre son influence pour rester autant de temps que possible à la tête de la FIFA.

Vous pensez que j’exagère? Je vous donne un petit exemple. Lors des dernières élections de la CAF (l’équivalent africain de l’UEFA), quatre candidats se sont présentés pour le poste de président de la confédération. Parmi les quatre, un a su s’arranger et faire les bonnes promesses au président de la FIFA, qui va tout faire pour que son protégé se fasse élire : Patrice Motsepe. Peu avant les élections, les quatre candidats ainsi que Gianni Infantino se sont tous retrouvés au Maroc pour une petite réunion. À la suite de cette discussion, les trois autres candidats ont annoncé qu’ils renonçaient à la présidence et quand Motsepe a été « élu », ils ont reçu tous les trois des postes avantageux. Curieux hasard, n’est-ce pas??

Les ingérences de la FIFA, on pourrait en parler des heures. Je n’ai pas encore non plus évoqué les crimes que couvre la FIFA pour continuer de s’assurer le soutien des fédérations (qui est vital pour les élections). Les crimes auxquels je fais allusion vont de l’évasion fiscale aux réseaux pédocriminels. Oui, le foot c’est aussi ça.

Jusqu'à quand va-t-on fermer les yeux ?

Alors quand il apparaît clairement que les instances font semblant de lutter contre le racisme, quand des présidents de fédérations couvrent et/ou participent aux viols de joueuses parfois mineures, quand des millions de dollars destinés au développement du foot disparaissent comme par magie, quand des entraîneurs à tendance pédophile récidivistes sont couverts par leur fédération (bonjour à nos voisins français sur cette affaire), quand on accepte que la prochaine Coupe du monde (dont il est totalement évident qu’elle a été obtenue sur base de corruption) se fasse sur le sang des esclaves qui ont construit les stades… Comment est-il éthiquement possible de continuer à faire comme si de rien n’était?

Et je n’aborderai même pas le sujet des agents et du monde des transferts qui ferait passer Al Capone pour un enfant de chœur.

Hier soir encore, le choc entre le PSG et Manchester City offrait une affiche somptueuse en Ligue des Champions. Bien sûr, nombreux étaient les fans à saliver devant les 22 joueurs de classe mondiale présents sur le terrain. C’est oublier que ces deux clubs ont aussi allègrement bafoué les règles du fair-play financier. Comme toujours dans le sport, la joie et l’euphorie du moment surpassent la raison et l’entendement.

Des solutions existent pourtant. Les supporters ont le pouvoir de faire changer les choses. On l'a bien vu avec les manifestations et les millions de messages sur les réseaux sociaux au moment de l'annonce de la création de la Super League, en avril. Donc oui, nous avons le pouvoir de faire cesser tout ça, à condition de le vouloir.

Aujourd’hui, je ne vous cache pas que j’ai de plus en plus de mal à regarder ce sport en ayant la conscience tranquille. Je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, et libre à chacun de continuer à consommer le foot comme il le souhaite, mais la prochaine Coupe du monde se fera sans moi.